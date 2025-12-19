Detienen a seis médicos extranjeros por emisión de licencias médicas fraudulentas

La PDI detuvo a seis médicos extranjeros y al representante legal de un centro privado por emitir licencias médicas fraudulentas. La indagatoria se inició a raíz del informe de la Contraloría. Ahora la policía busca 318 funcionarios públicos que hicieron uso ilegal de estas licencias.

“De los detenidos tenemos seis hombres y una mujer, todos de nacionalidad extranjera, ninguno de ellos con antecedentes policiales y serán puestos a disposición del tribunal en horas de la mañana del día de hoy”, detalló el jefe Nacional de Delitos Económicos de la PDI, Prefecto Inspector Marcelo Romero

En tanto, la Fiscalía Metropolitana Oriente informó que los siete detenidos, entre los años 2021 y 2024, emitieron un total de 35.978 licencias, de las cuales fueron pagadas 26.559, con un perjuicio a Fonasa de más de 20.871 millones de pesos.

La fiscal regional Lorena Parra indicó que “además de los detenidos, todos los cuales serán controlados el día de hoy por diversos delitos, también se solicitó el día de ayer una audiencia de formalización para 318 funcionarios públicos que efectivamente estando con licencia médica viajaron al extranjero o bien acudieron a casinos”.

En tanto, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, señaló que los detenidos “actuaban constituyendo sociedades, centros médicos que sirven de soporte jurídico para la emisión de licencias fraudulentas”.

“Personas de nacionalidad extranjera crean estos centros médicos a concertación también con médicos de nacionalidad extranjera. Son enrolados en los operadores de licencias médicas electrónicas y se emiten estas sin existir un fundamento médico real”, explicó el fiscal Pérez.

Explicó, además, que estos centros médicos no tienen un lugar físico donde podrían haber llevado a cabo estas atenciones que podrían haber derivado en las licencias emitidas.

Sobre las posibles penas, el persecutor comentó que “respecto de los dueños de los centros médicos, respecto de los médicos que emitieron para estos centros médicos, consideramos que en su conjunto las penas son de crímenes y por lo tanto son de 5 años y un día al menos, estoy hablando de al menos”.

En tanto frente a los funcionarios públicos, señaló que “si las licencias son muchas, estaremos en presencia de delitos reiterados, tanto de la obtención y tramitación de la licencia médica y del fraude de subvenciones y por lo tanto las penas también en ese sentido van a ser altas”.

Las autoridades agregaron que el operativo se gestó luego de que uno de los involucrados intentara salir del país. “Se activaron los protocolos, se tomó contacto con la Fiscalía y la Fiscalía rápidamente gestionó la orden de detención y eso generó que la persona fuera detenida por parte de la Policía de Investigaciones”.

PURANOTICIA