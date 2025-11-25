Detienen a seis funcionarios de la PDI por supuestos delitos de contrabando, falsificación, malversación y tráfico de drogas

Tras una investigación del Departamento de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Occidente, se terminó la detención de seis funcionarios de la institución, por supuestamente estar ligados a delitos de contrabando, malversación de caudales públicos y tráfico de drogas, entre otros.

Se trata de efectivos pertenecientes a la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto. El procedimiento, que se realizó durante las últimas horas, también incluye la aprehensión de civiles.

La PDI informó del hecho a través de la siguiente declaración pública:

"En el marco de un proceso investigativo llevado a cabo por el Departamento V “Asuntos Internos” de nuestra institución y la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, por los delitos de asociación criminal, tráfico Ilícito de estupefacientes, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y contrabando, el día de hoy fueron detenidos seis funcionarios policiales, quienes serán puestos a disposición del Tribunal de Garantía respectivo, el día de mañana".

En razón de estos hechos, existe un sumario en curso en contra de los imputados, quienes fueron suspendidos inmediatamente de sus funciones y además, en tramitación, su desvinculación de la institución.

"La Policía de Investigaciones de Chile seguirá colaborando con la investigación, lo que se enmarca en la política de transparencia ante hechos que revisten características de delitos y se encuentren involucrados funcionarios de nuestra institución. Esto demuestra que los procesos de control e investigación son rigurosos y estrictos, sin importar a quienes estén dirigidos", agregaron.

Finalmente, indican que "como PDI, somos enfáticos en señalar que, cualquier conducta que transgreda la ética, valores y probidad funcionaria, no tiene cabida alguna y siempre se tomarán las más drásticas medidas respecto a quienes se aparten de la ley y la doctrina institucional”.

(Imagen referencial)

