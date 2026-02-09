Detienen a segundo involucrado en fatal atropello de jóvenes que se trasladaban en scooter en Huechuraba

Carabineros y la Fiscalía Centro Norte informaron este lunes la detención de una segunda persona involucrada en el fatal atropello de dos jóvenes que se trasladaban en scooter la madrugada del sábado en la comuna de Huechuraba, región Metropolitana.

A partir de las diligencias investigativas se logró establecer la dinámica de los hechos, calificándolo como delito de homicidio consumado y no como accidente de tránsito.

En el marco de la investigación, se tomaron declaraciones a testigos y amigos de las víctimas, quienes relataron los momentos previos al ilícito, estableciendo que habrían sostenido una discusión con el imputado.

Además, se logró determinar la participación de un segundo sujeto involucrado de 22 años, chileno, sin antecedentes penales ni policiales, quien se desempeñaba como copiloto del vehículo y habría facilitado la huida del imputado principal tras el delito.

En virtud de estos antecedentes, el 2° Juzgado de Garantía de Santiago emitió una orden de detención en contra de A.E.S.L., la cual fue materializada el sábado 7 de febrero de 2026, a las 21:00 horas, en el frontis de su domicilio, por personal especializado del Departamento OS9.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte lo formalizó por homicidio calificado y solicitó la prisión preventiva. No obstante, el tribunal rechazó la petición y decretó arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de acercarse y comunicarse con los testigos.

En la audiencia, la Fiscalía apeló verbalmente, por lo cual el imputado quedó detenido en tránsito hasta este martes, cuando se realizará la audiencia ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

(Imagen: 24 Horas)

