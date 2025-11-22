Detienen a responsables de mortal persecución que dejó dos muertos en San Ramón el 2024

Dos vendedores de repuestos fueron detenidos este fin de semana por Carabineros tras realizarse una investigación que determinó su culpabilidad en un fatal accidente de tránsito ocurrido el pasado 25 de septiembre de 2024 en San Ramón, en la zona sur de Santiago.

Según la investigación desarrollada por el OS-9 de Carabineros, el hecho se habría producido luego que las víctimas sustrajeran un foco de la tienda de los detenidos, dedicada a la venta de repuestos para vehículos. Lo anterior llevó a que los dos locatarios iniciaran una persecución de los asaltantes.

La violenta persecución ocurrió la noche del 25 de septiembre de 2024, hecho que se originó en la comuna de El Bosque y culminó con un accidente de alta energía en San Ramón, donde dos ocupantes de un vehículo fallecieron y una mujer quedó gravemente herida.

De acuerdo con los antecedentes recopilados durante la investigación, las víctimas -identificadas como Francisco Jauffret, Yuyunis Castillo y Javiera Jauffret Medel- se desplazaban cerca de las 21.00 horas en un automóvil Kia Cerato por Avenida Observatorio, circulando a alta velocidad y en sentido contrario al tránsito mientras eran perseguidos estrechamente por una camioneta.

Al llegar a la intersección con José Victorino Lastarria, el vehículo fue impactado en la parte posterior por la camioneta. El golpe provocó que el conductor perdiera el control del automóvil, estrellándose violentamente contra una muralla. Tras el impacto, el conductor de la camioneta huyó sin prestar ayuda.

Como resultado del accidente, dos de los ocupantes del Kia fallecieron en el lugar, mientras que la tercera víctima fue trasladada al Hospital Barros Luco con lesiones de extrema gravedad, permaneciendo un mes y cinco días en coma, además de dos meses hospitalizada producto de múltiples fracturas.

Las tres víctimas mantenían un amplio historial policial, registrando en conjunto 21 detenciones previas por delitos como robos, riñas y hurtos.

Luego de las diligencias especializadas, Carabineros del OS9 logró detener a los implicados: R.A.C.R., chileno de 33 años, quien registra antecedentes por lesiones graves y cuasidelito, y D.E.H.C., chilena de 33 años, sin antecedentes penales.

El 11° Juzgado de Garantía determinó prisión preventiva para ambos imputados con un plazo de investigación de 80 días.

PURANOTICIA