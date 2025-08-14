Detienen a prófugo por homicidio tras choque de vehículo robado en Las Condes

Una persecución policial en la comuna de Las Condes terminó con la detención de dos sujetos que se movilizaban en un vehículo robado. Uno de los individuos era intensamente buscado por la policía, ya que mantenía una orden de detención vigente por el delito de homicidio.

El incidente se desató cuando personal de seguridad municipal de Las Condes inició el seguimiento a un vehículo con encargo por robo. El conductor, en su intento de huida, chocó contra otro auto en la Avenida Las Condes, para luego intentar escapar a pie.

Sin embargo, según detalló el subprefecto Eduardo Fariña, jefe de la Bicrim Las Condes, los dos sujetos fueron detenidos a pocos metros del lugar del choque por la PDI y seguridad municipal.

Al inspeccionar el vehículo, la policía civil hizo un importante hallazgo: encontró droga y una serie de elementos utilizados para cometer robos, como un inhibidor de señal y "miguelitos".

La detención de estos individuos permitió a la policía capturar a uno de ellos que era prófugo de la justicia por el delito de homicidio, poniendo fin a una larga búsqueda.

PURANOTICIA