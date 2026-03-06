Detienen a profesor por su presunta participación en violento asalto en Estación Central

Carabineros detuvo a L.P.M.P., 31 años, profesor, sin antecedentes, por su presunta participación en un sangriento asalto ocurrido en diciembre pasado en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana. La víctima fue gravemente herida con armas blancas por un grupo de sujetos, quienes le sustrajeron su vehículo.

Las diligencias permitieron identificar a esta persona como uno de los participantes en el hecho, quien, utilizando un automóvil de un familiar, trasladó a los antisociales.

El imputado es un hombre chileno, de 31 años de edad, quien se desempeña como profesor de educación física en un colegio de Quilicura, lugar donde finalmente fue detenido en virtud a la orden judicial emanada por 6to. Juzgado Garantía de Santiago.

Además, se hizo ingreso al domicilio del detenido, donde se logró la incautación de vestimentas utilizadas por el imputado el día de los hechos, como también del automóvil en el cual se movilizaron antes y después del delito.

El imputado será presentado a primer control de detención durante la jornada de este viernes.

