Detienen a profesor de Independencia acusado de almacenar y distribuir pornografía infantil

La PDI detuvo a un profesor de un establecimiento educacional municipal de la comuna de Independencia, en la región Metropolitana, quien es investigado por el presunto delito de almacenamiento de material pornográfico infantil.

El docente, quien además se desempeñaba como coordinador de informática del establecimiento, fue detenido luego de que el propio director del colegio denunciara los hechos ante la policía.

Al respecto, el subprefecto Marcelo Rivera señaló que "se encuentran evidencias que vinculaban a un profesor con almacenamiento de pornografía infantil, el director nos señala que fueron los propios alumnos quienes descubrieron las imágenes".

De acuerdo con los antecedentes policiales, los estudiantes ingresaron al sector de informática para utilizar los equipos y, mientras ocupaban los computadores, descubrieron imágenes en el dispositivo utilizado por el docente, las que posteriormente habrían sido compartidas a través de una red social.

En esa línea, el subprefecto Rivera afirmó que "mediante esta aplicación él compartía e intercambiaba imágenes de menores. Aunque en principio negó los hechos argumentando que era un problema de un software que instaló".

No obstante, tras las diligencias investigativas y el análisis pericial realizado al teléfono celular del imputado, en coordinación con la unidad de Cibercrimen de la PDI, los funcionarios lograron recuperar evidencia de similares características en el dispositivo, además de un disco duro y una tablet encontrados en su domicilio.

Por su parte, el fiscal Luis Contardo informó que el imputado fue formalizado por los delitos de distribución y almacenamiento de material pornográfico infantil.

Finalmente, el tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a establecimientos en los que se trabaje con menores de edad.

PURANOTICIA