Detienen a presunto violador serial que engañaba a mujeres con falsas entrevistas de trabajo en San Bernardo

En el Juzgado de Garantía de San Bernardo pasará a control de detención y eventual formalización un sujeto identificado como J.E.B.M., 36 años, imputado por al menos tres violaciones, quien contactaba a las víctimas con falsas entrevistas de trabajo.

De acuerdo a los antecedentes recopilados hasta el momento por la Fiscalía Metropolitana Occidente, el imputado se reunía con las mujeres para supuestas ofertas laborales, pero el sujeto las amenazaba y luego las llevaba a lugares apartados donde las ultrajaba.

La investigación fue liderada por el fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, y las indagatorias estuvieron a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) de la PDI. El individuo fue detenido en la madrugada de hoy y se le calificó como "violador serial".

Los tres delitos fueron cometidos en la comuna de Sa Bernardo, pero no se descarta que haya más víctimas que no han efectuado las denuncias. De hecho, se investiga su participación en otras seis violaciones cometidas con el mismo modus operandi.

