Detienen a presunto responsable de incendio forestal que consumió más de 2.300 hectáreas en San Pedro de Melipilla

El OS9 de Carabineros concretó la detención de quien sería el autor material del incendio de San Pedro de Melipilla, que consumió 2.321 hectáreas, informó la Fiscalía Occidente, la que a través de su Unidad Investigadora de Incendios Forestales, entregó toda la información a la policía para que se materializara el arresto.

Se trata de un sujeto de 48 años, quien habría realizado una conexión eléctrica irregular a un poste del alumbrado público en el sector donde se inició el siniestro.

La captura se llevó a cabo cerca de las 11:00 horas de este jueves en el camino a Quilamuta. El imputado pasará a control de detención este viernes 19 de diciembre en el Juzgado de Garantía de Melipilla.

La emergencia en la comuna de San Pedro continúa en combate, aunque se mantiene contenida y sin avance.

Según el reporte emitido por Senapred, cinco personas resultaron damnificadas y tres viviendas quedaron destruidas.

A lo anterior se sumó la cancelación de la Alerta Temprana Preventiva que regía para la región Metropolitana por amenaza de incendios forestales, decretada el pasado 14 de diciembre.

(Imagen: @BomberosNunoa)

