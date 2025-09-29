Detienen a peruano que mantenía 155 celulares y cigarrillos de contrabando en su domicilio en Independencia

Carabineros detuvo a un sujeto de nacionalidad peruana que mantenía en su poder 155 teléfonos celulares de diferentes marcas, además de otras especies de las que no pudo justificar su procedencia.

La detención se produjo durante la madrugada de este lunes en la comuna de Independencia, región Metropolitana, cuando los funcionarios policiales sorprendieron al sujeto mientras bebía alcohol en calle Picarte.

Por este motivo fue sometido a un control de identidad para verificar antecedentes pendientes. Durante del procedimiento se constató que el individuo mantenía en su poder cajetillas de cigarrillos de contrabando, destinadas a la venta.

Tras lo anterior, y mientras se efectuaba la fiscalización, éste manifestó de forma voluntaria que al interior de su domicilio mantenía más productos.

Por esta razón, y previa autorización verbal, el personal ingresó al inmueble, percatándose de la existencia de las siguientes especies: 155 teléfonos de diferentes marcas (usados), $1.366.000 pesos en efectivo, 257 dólares estadounidenses, 350 soles peruanos, 18 cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas y 900 latas de cerveza de distintas marcas.

En consecuencia, y al no poder acreditar la procedencia de los artículos, se detuvo al sujeto que no registra antecedentes policiales. Quedó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA