Detienen a pasajero uruguayo por falso aviso de bomba en el aeropuerto de Santiago

Un hombre de 58 años, de nacionalidad uruguaya, fue detenido por la PDI del Aeropuerto de Santiago después de dar un falso aviso de bomba en un vuelo Latam a Puerto Montt.

Tras recibir la alarma, el aeropuerto activó el protocolo de emergencia, evacuó a los 200 pasajeros de la nave y denunció el hecho a la policía, que detuvo al autor del falso aviso.

La emergencia se produjo alrededor de las 7:12 horas y la aeronave debió ser aislada en la pista, a la espera de la evacuación y la revisión por parte de efectivos del GOPE.

El resto de las operaciones del aeropuerto se mantienen con normalidad. Según se informó, el autor de la falsa alarma estaba protestando por la pérdida de equipaje. Fue detenido y quedó a disposición de la fiscalía.

PURANOTICIA