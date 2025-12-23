Detienen a pareja de mujer que cayó del piso 14 en La Florida: investigan suicidio femicida

La PDI detuvo a la pareja de la mujer de 23 años que la mañana de este martes cayó desde el piso 14 de un departamento en la comuna de La Florida, en un presunto suicidio. Momentos antes, la mujer había discutido en la vía pública con el individuo.

Según se informó, el individuo de 24 años fue detenido por su presunta participación en los hechos, tomando en cuenta que tiene antecedentes de violencia intrafamiliar (VIF). Además, en el departamento ubicado en Froilán Roa con Mirador Azul se encontró droga.

De acuerdo a los antecedentes recopilados por los detectives, la droga no sería para consumo personal, sino que estaría destinada al microtráfico. De hecho, el sospechoso tiene antecedentes por tráfico.

Además, la Brigada de Homicidios de la PDI está investigado si se trató de un suicidio, un femicidio o un suicidio de carácter femicida. Por lo mismo, el sospechoso seguirá detenido hasta que se aclare lo ocurrido.

