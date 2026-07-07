Detienen a pareja con más de 3 kilos de droga y cigarrillos de contrabando en Conchalí

Carabineros detuvo a una pareja por el delito de tráfico de drogas en la comuna de Conchalí, en la región Metropolitana. Los imputados corresponden a un hombre de 58 años y una mujer de 39, ambos con antecedentes penales, aunque sin órdenes judiciales vigentes.

El procedimiento se desarrolló mientras personal policial realizaba patrullajes preventivos en la población Santa Inés.

En ese contexto, al llegar a calle Los Mares de los Sargazos, los funcionarios advirtieron que una mujer, al percatarse de la presencia policial, huyó hacia el interior de un domicilio.

Frente a esta situación, Carabineros dispuso un cierre perimetral del inmueble, lo que permitió ubicar y detener a la mujer.

Posteriormente, un hombre que permanecía al interior de la vivienda autorizó el ingreso del personal policial, instancia en la que se efectuó una revisión del inmueble y se descubrió una importante cantidad de droga.

Los detenidos fueron identificados como M.J.L.A., chilena, de 39 años, y J.A.M.P., chileno, de 58 años, ambos con antecedentes penales, pero sin órdenes judiciales vigentes.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó 3 kilos y 55 gramos de pasta base de cocaína, 499 gramos de marihuana elaborada, 257 gramos de ketamina dosificada, 284 cajetillas de cigarrillos de contrabando y $127.600 en dinero en efectivo.

PURANOTICIA