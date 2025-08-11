Detienen a otros dos nuevos sospechosos por secuestro de empresario en Quilicura

Personal del OS9 de Carabineros detuvo a otros dos sujetos que estarían vinculados al secuestro del empresario, Rodrigo Cantergiani, ocurrido en la comuna de Quilicura, región Metropolitana.

Los individuos que son de nacionalidad venezolana y se encuentran en situación irregular, estarían vinculados con el retiro del dinero solicitado por su liberación.

En conversación con 24 Horas, la víctima confirmó que los secuestradores pidieron 300 millones de pesos y, pasada las 03:00 horas del viernes pasado, se concretó la liberación por un monto menor.

Hasta el momento, habían sido capturados cuatro sujetos implicados en este hecho. El pasado viernes, la Fiscalía informó sobre la ampliación de la detención individuos y la formalización fue fijada para el miércoles 13 de agosto.

Cantergiani, cofundador y CEO de Ceroplas, fue interceptado por tres delincuentes, premunidos con armas de fuego, cuando llegaba a su empresa de plásticos, ubicada en calle Colorado de la comuna de Quilicura.

De acuerdo a testigos, los secuestradores amenazaron con armas de fuego a la víctima, para luego subirla a otro auto y huir en dirección desconocida.

Finalmente, el empresario fue liberado durante la madrugada en la comuna de Puente Alto.

PURANOTICIA