Detienen a otro sujeto por secuestro de empresario en Quilicura: van 11 imputados

Un ciudadano extranjero fue detenido por funcionarios del OS9 de Carabineros, acusado de participar en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, hecho ocurrido en la comuna de Quilicura, a la entrada de la fábrica Ceroplas, y donde el sujeto habría cumplido un rol clave como conductor del vehículo utilizado en el delito.

Según informó Radio Biobío, la captura se concretó la noche del jueves y el imputado fue trasladado a la Tercera Comisaría de Santiago. Su identificación se logró mediante huellas dactilares levantadas en el sitio del suceso. Tiene 29 años y antecedentes penales previos; había salido en libertad hace dos meses tras cumplir condena.

Con esta detención, el caso suma 11 imputados: siete en prisión preventiva, dos menores bajo custodia del Servicio Mejor Niñez y una mujer con arresto domiciliario nocturno.

El secuestro ocurrió el 7 de agosto, cuando Cantergiani fue interceptado en la vía pública por un grupo de sujetos que lo trasladaron en un auto blanco marca MG hasta un inmueble en La Pintana. La familia del empresario pagó una millonaria suma para lograr su liberación.

