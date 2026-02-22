Detienen a menor por homicidio cometido en fiesta de cumpleaños en Puente Alto

La Policía de Investigaciones de Chile detuvo a un menor de edad acusado del homicidio de una mujer, hecho ocurrido durante una fiesta de cumpleaños en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

El crimen se registró el 20 de diciembre de 2025 en calle Coquimbo, donde, según los antecedentes de la investigación, se produjo una riña en el exterior del inmueble en el que se desarrollaba la celebración.

En medio del altercado, el menor efectuó disparos con una escopeta hechiza, impactando a una mujer de 36 años en diversas partes del cuerpo, lo que le provocó heridas de extrema gravedad.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Sótero del Río, donde falleció producto de la gravedad de sus lesiones, pese a los esfuerzos del personal médico.

Tras el hecho, el imputado se mantuvo prófugo por más de dos meses, hasta que fue ubicado y detenido durante un operativo policial realizado en la población El Castillo, en la comuna de La Pintana.

En el procedimiento, además, la PDI logró recuperar el arma utilizada en el homicidio, la cual fue incorporada como evidencia clave en la investigación.

El menor fue puesto a disposición del Ministerio Público y formalizado por el delito de homicidio, quedando la causa radicada en el Juzgado de Garantía de Puente Alto.

Tras la audiencia, el tribunal decretó la internación provisoria del imputado, quien además mantiene antecedentes previos por robo con violencia, mientras se desarrolla la investigación del caso.

PURANOTICIA