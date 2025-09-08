Detienen a menor de edad que lideraba banda de tour delictual dedicada a portonazos y encerronas en la región Metropolitana

Carabineros detuvo a un menor de edad que lideraba una banda de tour delictual dedicada a portonazos y encerronas en las comunas de Cerrillos y La Cisterna, región Metropolitana.

Tras una serie de allanamientos en Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, personal del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) logró desarticular a una banda delictual en el marco una investigación por delitos reiterados de robo con intimidación de vehículos.

Las indagaciones permitieron establecer la participación de al menos cuatro menores de edad, quienes en un lapso de pocos días realizaron un “tour delictivo” en las comunas de Cerrillos y La Cisterna, logrando vincularlos a ocho ilícitos ocurridos entre el 20 y 23 de agosto.

El líder de la banda, de 17 años, mantiene dos reiteraciones por receptación de vehículo motorizado, junto a él fueron detenidas la madrugada su madre y tía por delitos vinculados a infracción a la ley 20.000 y posesión de armamento.

El 9º Juzgado de Garantía de Santiago emitió órdenes de detención y autorizó el ingreso a cinco inmuebles asociados a los involucrados.

En total, se logró la detención de cinco sujetos menores de edad, todos chilenos y con antecedentes previos por diversos delitos.

En los procedimientos se incautaron diversas especies, entre ellas marihuana en distintos formatos, dos armas de fuego tipo pistola, doce teléfonos celulares, dinero en efectivo, llaves de vehículos, munición, cargadores, documentación de víctimas y un chaleco antibalas sin número de serie.

El coronel Rodrigo Arroyo, jefe del SEBV, señaló que con este operativo, Carabineros refuerza su compromiso con la seguridad de la ciudadanía, neutralizando a un grupo delictual que operaba con violencia en la sustracción de vehículos y aportando antecedentes relevantes a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

(Imagen referencial)

