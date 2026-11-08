Detienen a Leandro Hernández tras chocar en estado de ebriedad en Providencia

Leandro Hernández, delantero de Colo Colo, finalmente fue detenido a raíz del accidente de tránsito en que se vio involucrado durante la madrugada de este domingo en la intersección de avenida Los Leones con Pocuro, en la comuna de Providencia.

Según los antecedentes preliminares, el futbolista se habría saltado una luz roja lo que provocó la colisión con un vehículo menor, cuto conductor tuvo que ser trasladado hasta un recinto asistencial para recibir atención médica.

Por su parte, el teniente Francisco Cabezas, jefe de la Subcomisaría de Providencia Sur, reveló que el atacante "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre específicamente, y que en este momento, se encuentra detenido".

Andrea Contreras, fiscal adjunta de la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Oriente, añadió que los dos involucrados resultaron con lesiones pero se encuentran fuera de riesgo vital.

Consignar que el seleccionado nacional 21 años está en rehabilitación kinesiológica tras un sufrir esguince medial en su tobillo izquierdo hace unas semanas en el partido con Palestino.

Debido a esta situación, Hernández no fue convocado para el encuentro de esta tarde ante Ñublense, duelo que podría coronar al Cacique como flamante campeón de la liga de Primera.

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