Detienen a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt: Había salido de Punta Peuco el lunes

El brigadier (r) José Zara Holger que había sido liberado el lunes tras cumplir 15 años de condena en Punta Peuco por el homicidio del general Carlos Prats, este miércoles fue nuevamente detenido.

El exintegrante de la DINA fue detenido en su casa de Las Condes por el caso del atentado a Orlando Letelier en 1976. Específicamente, en virtud a una orden de aprehensión, decretada por el delito de homicidio de Ronnie Moffitt, asistente del exministro que falleció junto al ministro en el atentado de 1976 en Washington, informó a PDI.

El detenido fue puesto a disposición de la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente trasladado hasta el regimiento de telecomunicaciones de Peñalolén.

Zara Holger, dejó el pasado lunes la cárcel de Punta Peuco, tras cumplir 15 años de condena por el asesinato del comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

Cumplía condena en Punta Peuco desde el 13 de julio del año 2010. El exintegrante de la DINA fue seguido por la policía argentina, hasta que recién 36 años después fue condenado por el crimen junto a otros nombres como Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga, Juan Morales y Mariana Callejas.

