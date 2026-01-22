Detienen a integrante de banda tras persecución y volcamiento de vehículo en Buin

Un integrante de una banda delictual fue detenido por personal de seguridad municipal en Buin, luego de que el vehículo en que se movilizaban los antisociales volcara tras una persecución. El resto de los involucrados logró escapar a pie en dirección desconocida.

El operativo se desencadenó durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, tras dos intentos de encerrona en la comuna. El primero ocurrió en pasaje Villaseca Poniente, donde una familia fue interceptada por dos automóviles. Según las cámaras de seguridad, la conductora reaccionó con rapidez, cambió de pista y consiguió evadir el ataque.

Minutos más tarde, el grupo intentó nuevamente sustraer un vehículo en calle Francisco Javier Kruger, cerca de la Ruta 5 Sur. Aunque no lograron llevarse el automóvil, sí robaron pertenencias personales, entre ellas un celular con GPS.

La ubicación en tiempo real del dispositivo, compartida por la víctima y difundida mediante aplicaciones de seguridad y redes sociales, permitió a funcionarios municipales localizar a los sospechosos e iniciar una persecución.

El seguimiento culminó en la intersección de Bernardino Bravo Oriente con la caletera de la Ruta 5 Sur, frente a una estación de servicio. Allí, el vehículo de los delincuentes colisionó con un taxi a gran velocidad y terminó volcado, lo que facilitó la detención de uno de los sujetos.

PURANOTICIA