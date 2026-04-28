Detienen a imputado por agredir al alcalde de San Bernardo: deberá cumplir prisión preventiva

El sujeto que agredió al alcalde de San Bernardo, Christopher White, en un operativo del municipio el pasado 15 de abril, fue detenido este martes por incumplir la medida cautelar de arresto domiciliario total.

La aprehensión de Ernesto González fue materializada por efectivos de la 62° Comisaría de Carabineros de San Bernardo.

El procedimiento se originó luego de que la Corte de Apelaciones de San Miguel decidiera dejar sin efecto la resolución previa del Juzgado de Garantía de San Bernardo. De esta forma, el tribunal de alzada ordenó la prisión preventiva para el imputado, a raíz de la indagatoria por los sucesos del 15 de abril.

De manera simultánea, el Poder Judicial despachó una nueva orden de captura contra González. Este requerimiento paralelo surge en el contexto de una investigación por un delito de robo por sorpresa, ilícito en el cual el individuo también tendría participación.

Al momento de ser requerido, se constató que el acusado no se encontraba en el domicilio fijado por el tribunal luego de ser formalizado por el ataque a la máxima autoridad comunal, vulnerando así las condiciones de su régimen cautelar.

Frente a este escenario, los uniformados de la 62° Comisaría de San Bernardo coordinaron un operativo conjunto con agentes de la Sección de Investigación Policial (SIP). Este despliegue territorial culminó exitosamente con la interceptación y detención del sujeto en la calle Juan Pablo Segundo, ubicada dentro de la misma comuna.

PURANOTICIA