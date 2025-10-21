Detienen a implicados en homicidio en La Cisterna: autor de disparos está preso en Argentina por robo en casa de “Pampita”

Una investigación desarrollada por Carabineros del Departamento OS-9, en coordinación con la Fiscalía ECOH, permitió la detención de tres sujetos vinculados directamente al homicidio de un hombre ocurrido en julio pasado, en la comuna de La Cisterna.

El hecho se registró la noche del 16 de julio, cuando la víctima, un hombre chileno de 27 años, se encontraba al interior de la chopería “Papi Nano”, ubicada en Gran Avenida N° 6482. Hasta el lugar llegaron dos individuos a rostro descubierto, uno de los cuales efectuó nueve disparos hacia el interior del local, impactando en dos ocasiones a la víctima, quien falleció.

Tras un trabajo de análisis criminal y la utilización de técnicas especiales de investigación, se logró establecer la dinámica del ataque y posicionar a los implicados en el sitio del suceso. El seguimiento de cámaras de seguridad permitió comprobar que los autores del delito se desplazaban en al menos tres vehículos, los cuales fueron rastreados hasta los domicilios de los participantes, posibilitando su identificación plena.

Los antecedentes reunidos evidenciaron que la víctima y los agresores mantenían conflictos previos, producto de disputas por el control de territorios delictivos. Con esta información, el fiscal a cargo gestionó órdenes judiciales de detención para cuatro imputados, además de la entrada, registro e incautación en seis domicilios ubicados en las comunas de San Miguel y San Ramón.

Durante el operativo, liderado por el Departamento OS-9 y apoyado por medios especializados, se logró la detención de tres de los involucrados y la incautación de evidencia balística y dos vehículos utilizados en el ilícito.

De igual forma, se estableció que el autor de los disparos se encuentra actualmente recluido en Argentina, tras ser detenido por su participación en el robo a la vivienda de la modelo y conductora de TV, Carolina “Pampita” Ardohain, en el barrio Palermo de Buenos Aires.

Los imputados son M.I.C.A., chileno, 19 años, con antecedentes anteriores; D.A.R.L., chileno, 24 años, sin antecedentes; y P.I.M.E., chileno, 25 años, con antecedentes anteriores.

