Detienen a hombre por cultivar cannabis en Quinta Normal: aseguró tener permiso, pero era falso

Carabineros detuvo a un hombre que mantenía nueve plantas de cannabis en un cultivo tipo "indoor" al interior de su domicilio en la comuna de Quinta Normal, región Metropolitana. El imputado aseguró que contaba con un dispensario autorizado para el cultivo, pero dicha información resultó ser falsa.

El procedimiento se desarrolló durante la tarde de este miércoles, luego de que Carabineros recibiera un llamado al 133 que alertaba sobre un presunto cultivo de marihuana al interior de un inmueble ubicado en calle Abtao.

Hasta el lugar concurrió personal de la 22ª Comisaría, que se entrevistó con el propietario de la vivienda. El hombre señaló que efectivamente su hijo, identificado como C.F.P.S., de 33 años, chileno y sin antecedentes policiales, mantenía un cultivo de cannabis al interior del domicilio.

Según manifestó el propietario, su hijo "mantendría un dispensario autorizado para dichos efectos."

Con la autorización correspondiente para ingresar al inmueble, los funcionarios policiales constataron la existencia de un sistema de cultivo tipo "indoor". En su interior encontraron nueve plantas de cannabis en proceso de crecimiento, además de nueve frascos que contenían esta droga procesada y diversos elementos destinados al funcionamiento del sistema de cultivo.

Tras verificar los antecedentes, Carabineros estableció preliminarmente que el sujeto no contaba con autorización para el cultivo ni la tenencia de las especies encontradas.

Por este motivo, el hombre fue detenido y quedó a disposición del procedimiento correspondiente por la infracción relacionada con el cultivo y tenencia de cannabis.

PURANOTICIA