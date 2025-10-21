Detienen a hombre de 76 años que persiguió a delincuentes que protagonizaron tragedia del furgón en Recoleta

Carabineros detuvo a un sujeto de 76 años que simuló ser policía y que persiguió en su automóvil a los delincuentes que chocaron con un furgón escolar en el barrio Patronato de Recoleta, donde murió un estudiante de 10 años.

El detenido se hizo pasar por un funcionario de Carabineros, por lo que será formalizado por el delito de usurpación de funciones. El hombre estaba vestido como policía, tenía una baliza en el vehículo y portaba un bastón retráctil.

El teniente coronel Gabriel Villanueva, Prefectura Norte de Carabineros, explicó que esta persona persiguió a los antisociales luego de presenciar el robo del celular de una mujer en Av. Perú, lo que provocó la fuga de los delincuentes que chocaron con el furgón escolar en Santos Dumont con Humorista Carlos Helo.

"Un ciudadano que andaba en su vehículo por el sector, aprecia este robo con violencia a la víctima, y él inicia un seguimiento propio como ciudadano", dijo.

El oficial añadió que "no quiero denostarlo, pero claramente el caballero tiene problemas con facultades mentales perturbadas".

En ese sentido, aseguró que el civil "mantenía piochas de Carabineros, incluso portaba una corbata de Carabineros. Le solicité su identificación y no se identifica como miembro de Carabineros de Chile, ni tampoco de otra institución".

Esta persona será formalizada por usurpación de funciones, en tanto que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte buscará formalizar por homicidio, y no por cuasidelito de homicidio, a los dos sujetos de 28 y 31 años detenidos por provocar el volcamiento del furgón escolar.

El menor fallecido estudiaba en el colegio Rafael Sanhueza Lizardi, que suspendió sus actividades para este martes 21 de octubre.

