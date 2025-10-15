Detienen a exjuez del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero imputado por cohecho agravado

La PDI detuvo al abogado Óscar Meriño Maturana, exjuez del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero, imputado por recibir coimas para favorecer a peritos contables en diversas causas.

La detención fue concretada a eso de las 13:45 horas del martes, tras una solicitud del fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal Herrera.

Fuentes consultadas por la radio señalaron que el imputado será formalizado este miércoles ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por cohecho agravado.

De acuerdo con antecedentes, Meriño —en su calidad de juez— ordenaba peritajes respecto de “asuntos innecesarios” y “sobre temas que ya habían sido resueltos”.

Dichos informes —rezan declaraciones de testigos contenidos en la indagatoria— eran encargados a profesionales que tenían vínculos cercanos con el imputado.

Casi de manera paralela, él y su círculo íntimo recibía pagos provenientes de esos peritajes.

Un informe policial sostiene que los peritajes se realizaron sin un criterio técnico sólido y la calidad de los informes eran deficientes, lo que terminaba por favorecer a los contribuyentes. Es decir, a empresas o particulares que mantenían algún litigio tributario en su tribunal. Y, por tanto, en perjuicio del fisco.

A comienzos de año, Meriño fue removido por la Corte de Apelaciones de Santiago tras obtener malas calificaciones. Intentó revertir su evaluación ante la Corte Suprema, pero la máxima magistratura mantuvo la decisión de expulsarlo.

El portazo final llegó justamente este mes, cuando le rechazaron finalmente el recurso de protección que había interpuesto contra Romy Rutherford, la ministra del tribunal de alzada capitalino que lo evaluó deficientemente.

PURANOTICIA