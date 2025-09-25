Detienen a dos sujetos tras robo con intimidación en un domicilio en Lo Barnechea: delincuentes huyeron en el auto de las víctimas

Carabineros detuvo a dos individuos que protagonizaron un robo con intimidación en un domicilio en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 13:15 horas de este jueves, cuando personal municipal alertó a carabineros sobre la presencia de sujetos armados al interior de una vivienda en calle Laguna.

Los sujetos, haciéndose pasar por jardineros, ingresaron al domicilio y amarraron a la asesora del hogar y a un menor de edad que se encontraba en el lugar.

Ante la llegada de los uniformados, los delincuentes huyeron en un vehículo de la familia, iniciándose un seguimiento que finalizó en avenida La Dehesa, donde los sujetos colisionaron y abandonaron el automóvil para escapar en distintas direcciones.

Durante el procedimiento, el personal policial detuvo a un primer individuo, quien había arrojado un arma de fuego tipo pistola.

En paralelo, un segundo sujeto ingresó al colegio Japonés, obligando a evacuar a estudiantes y funcionarios hacia una zona segura. Gracias al despliegue coordinado, el delincuente también fue detenido dentro del recinto educacional.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

