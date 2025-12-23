Detienen a dos sujetos que efectuaron disparos al aire en una feria navideña de Lo Espejo

Carabineros detuvo a dos sujetos que efectuaron disparos al aire en los alrededores de una feria navideña de la comuna de Lo Espejo.

Los hechos ocurrieron a las 00:40 horas de este martes en Av. Salvador Allende, donde los efectivos policiales detectaron la presencia de dos sujetos armados.

Ante esta situación, los funcionarios procedieron a la inmediata detención de ambos individuos, sin efectuar disparos en contra de los imputados.

Producto de lo anterior, se logró la incautación de una pistola marca Glock y una pistola Taurus, con encargo vigente por robo, además de munición.

Los detenidos tienen 35 y 39 años, ambos con antecedentes policiales y uno de ellos con orden vigente de captura por tenencia de munición.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

(Imagen de referencia)

