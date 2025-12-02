Detienen a dos sujetos por robo de desfibrilador en Cesfam de La Pintana

Carabineros detuvo a dos sujetos por el robo de un desfibrilador en un Cesfam de la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

Personal de la 39° Comisaría El Bosque se encontraban realizando patrullajes preventivos por el sector, cuando fueron alertados por transeúntes que dos individuos habían cometido un robo al interior de un Cesfam, ubicado en Avenida Observatorio.

Tras este aviso, los funcionarios policiales realizaron un seguimiento a pie por distintas calles y pasajes, logrando la detención de dos hombres adultos identificados como I.B.C.C. y J.A.O.C., ambos con antecedentes policiales, sin órdenes vigentes, en la intersección de Violeta Parra con Santa Isabel de Hungría.

Los sujetos habían sustraído un equipo DEA (Desfibrilador Externo Automático) desde el recinto de salud, el cual está avaluado en $2.400.000. Ambos detenidos pasarán a control de detención durante la jornada de este martes.

PURANOTICIA