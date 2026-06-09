Detienen a dos personas y recuperan vehículo tras violento "turbazo" en Colina: GPS de teléfono robado fue clave para la captura

Dos personas fueron detenidas por Carabineros del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) luego de un procedimiento desarrollado en la comuna de Colina, región Metropolitana.

Tal trabajo policial permitió recuperar un vehículo robado durante un violento robo con intimidación en lugar habitado, bajo la modalidad de “turbazo”, además de diversas especies sustraídas a la víctima.

Los detenidos –un hombre y una mujer adultos- fueron identificados como M.A.B.S., de 19 años, quien registra antecedentes por robo con intimidación, e I.N.F.C., de 20 años, con antecedentes por posesión de munición y hurto en supermercado.

Ambos pasarán a segundo control de detención, mientras siguen las diligencias para determinar su eventual participación en otros hechos delictuales relacionados.

El procedimiento policial se enmarca en el "Plan ANEN 4.0" y se desarrolló después de que personal especializado tomara conocimiento de un robo ocurrido en un domicilio ubicado en calle Lo Pino, en la comuna del norte de la región Metropolitana.

Un grupo de delincuentes sustrajo un station wagon, un teléfono celular, joyas y diversas pertenencias personales.

Pero, gracias al sistema GPS del teléfono robado, y en coordinación con la víctima, los efectivos policiales realizaron un seguimiento en tiempo real que permitió ubicar primero al vehículo sustraído.

Se siguió con el rastreo de la señal hasta localizar a los involucrados a bordo de un taxi colectivo. En poder del hombre detenido estaba el teléfono celular de la víctima.

Y al revisar el interior del vehículo en el que se desplazaban, fueron halladas diversas joyas sustraídas durante el delito.

En el procedimiento, los funcionarios incautaron una bolsa plástica que contenía numerosos envoltorios con sustancias ilícitas.

Tras las pruebas de campo correspondientes, se estableció la presencia de 26,4 gramos de cocaína y 86 envoltorios de pasta base de cocaína, equivalentes a 17,4 gramos.

Además, fue recuperado el automóvil robado, cerca de cien mil pesos en efectivo y diversos elementos asociados a la comisión de delitos.

PURANOTICIA