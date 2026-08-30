Detienen a dos menores tras encerrona en Pudahuel: uno resultó baleado

Dos adolescentes menores de edad fueron detenidos, uno de ellos herido a bala por intento de atropello a carabinero, tras cometer una encerrona en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

Los hechos se iniciaron la madrugada de este domingo en calle Valparaíso de dicha comuna, donde seis sujetos robaron un vehículo Toyota y se dieron a la fuga. La banda se trasladaba en un Renault.

Gracias al GPS del primero, ambos vehículos fueron ubicados en calle José Tobías con Av. Carrascal donde intentaron un nuevo asalto, pero se dieron a la fuga al observar la presencia policial.

Finalmente, los vehículos fueron interceptados en Pasaje María Quindos con Pasaje María Román, comuna de Quinta Normal, donde todos los sujetos escaparon a pie.

Los efectivos policiales lograron atrapar a I.D.Q.M., chileno, menor de edad, con antecedentes policiales, quien se movilizaba en el Toyota robado.

En tanto, el conductor del vehículo Renault de la banda intentó atropellar a un carabinero, quien hizo uso de arma de servicio y lo hirió en una mano.

Este sujeto fue detenido e identificado como R.A.H.P., chileno, menor de edad, sin antecedentes policiales, lesionado por impacto balístico en su mano izquierda.

Todos los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Metropolitana Occidente para su formalización durante la jornada de este domigo.

PURANOTICIA