Detienen a dos menores de 14 años y uno de 16 por violento portonazo a una mujer en Lo Prado

Carabineros detuvo a dos menores de 14 años y uno de 16 por un robo con violencia tipo portonazo a una mujer en la comuna de Lo Prado, región Metropolitana.

A eso de las 10:00 horas, personal de la 44ª Comisaría de Lo Prado, compuesto por motoristas y funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP), acudieron a verificar un robo con violencia contra una conductora.

Al llegar al lugar, la víctima, una mujer adulta, relató que mientras se desplazaba en su vehículo particular fue interceptada por un automóvil Chevrolet Spark, desde el cual descendieron tres sujetos armados con cuchillos.

Tras intimidarla, uno de los individuos la lesionó en la zona torácica —lesión fuera de riesgo vital—, logrando sustraer su vehículo y dejando abandonado el móvil en que se trasladaban, el cual mantenía encargo vigente por robo.

Ante esta situación, Carabineros inició un patrullaje preventivo por el sector, logrando ubicar en calle San Ambrosio con Diego Ramírez, en la comuna de Cerro Navia, el automóvil robado, el cual presentaba rastros de sangre y daños en sus vidrios.

Posteriormente, en la intersección de Cauquenes con Ramón Ángel Jara, funcionarios policiales sorprendieron a tres individuos cuyas características coincidían con las descritas por la víctima y tras efectuarles un control de identidad investigativo, fueron trasladados hasta la unidad, donde la afectada los reconoció como los autores del delito.

Los detenidos, dos de 14 años y uno de 16, presentaban restos de vidrios en sus vestimentas y uno de ellos una herida cortante en una mano, quedando todos a disposición de la justicia por el delito robo con violencia.

