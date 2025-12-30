Detienen a dos hombres que robaban a turistas argentinos en peaje Chacabuco de la ruta Los Libertadores

Carabineros de la Tenencia Carreteras de Colina detuvo a dos sujetos que robaban a turistas argentinos en el peaje Chacabuco de la ruta Los Libertadores, mediante el método de pinchar neumáticos.

Mientras las víctimas realizaban el cambio, les sustraían las especies del vehículo.

Las detenciones se realizaron este martes en el kilómetro 45 de la ruta, donde los funcionarios policiales interceptaron a los sospechosos a bordo de un automóvil vinculado a estos delitos.

Uno de los detenidos es un ciudadano chileno, mayor de edad, quien registra 47 detenciones por diversos delitos, además de seis órdenes de detención vigentes emanadas por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y una medida cautelar vigente, consistente en arresto domiciliario nocturno con dispositivo de monitoreo electrónico.

El segundo imputado, en tanto, es un ciudadano cubano mayor de edad, quien registra seis detenciones por distintos delitos.

Ambos sujetos se encontraban bajo seguimiento investigativo por parte del personal policial desde hace aproximadamente dos meses, debido a la reiteración de delitos de similar modus operandi, afectando principalmente a turistas de nacionalidad argentina que transitaban por el sector, lo que fue corroborado gracias a diversas denuncias.

Gracias a estos antecedentes, el personal de Tenencia Carreteras Colina mantuvo servicios preventivos intensivos, lo que permitió finalmente dar con el paradero de los imputados, quienes cambiaban frecuentemente de vehículo para cometer dichos ilícitos.

PURANOTICIA