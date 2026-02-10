Detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras robo frustrado en vivienda en Vitacura

Carabineros de la 37 Comisaría Vitacura, en coordinación con personal municipal de seguridad, lograron la detención de dos sujetos que minutos antes fueron sorprendidos robando al interior de un domicilio en la comuna de la región Metropolitana.

Los hechos iniciaron a las 10:30 horas, cuando desde la Central Cámaras de la Municipalidad se alertó a Carabineros que en calle Querétaro se estaba efectuando un delito de robo al interior de una casa, la cual se encontraba sin moradores.

Los uniformados se trasladaron al lugar, sorprendiendo a los delincuentes en flagrancia, los que al notar la presencia policial iniciaron su huida por las techumbres de los inmuebles colindantes, dejando las especies sustraídas al interior de bolsos en un baño del domicilio afectado.

Tras un seguimiento que duró unos minutos, Carabineros pudo darles alcance y detenerlos, logrando la recuperación de la totalidad de las especies sustraídas, las que fueron avaluadas en 10 millones de pesos.

Ambos detenidos son chilenos de 31 años de edad y mantienen un amplio prontuario policial por delitos de robo con violencia y fuerza, sin mantener órdenes de detención vigentes al momento de su captura. Pasaran a control de detención durante la mañana de este miércoles.

puranoticia