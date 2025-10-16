Detienen a dos ciudadanos brasileños que fueron sorprendidos en el aeropuerto de Santiago con botellas de ayahuasca

Dos ciudadanos brasileños, provenientes de Río de Janeiro, fueron descubiertos portando en su equipaje botellas que contenían un líquido alucinógeno conocido como dimetoxifenetilamina, una droga psicodélica usada en rituales de comunidades del Amazonas.

El hallazgo se produjo en la zona de revisión de las llegadas internacionales del Aeropuerto Internacional de Santiago, cuando los equipos de rayos X detectaron botellas con un líquido de un color sospechoso.

El trabajo interagencial y de inspección que realiza la PDI junto con Aduanas permitió confirmar que se trataba del alucinógeno comúnmente conocido como ayahuasca.

El subprefecto Luis Córdova, subjefe de la Briant Aeropuerto, afirmó que ambos extranjeros se mostraron sorprendidos al ser controlados, después de un trabajo en conjunto con Aduanas.

"La relación coordinada y colaborativa con Aduanas nos permitió detectar que ambos ciudadanos brasileños que fueron perfilados indicaron que traían este alucinógeno para realizar actividades espirituales en nuestro país. Sin embargo, al efectuar las pruebas de campo respectivas, nos arrojó que contenía una sustancia conocida como DMT y que es controlada en Chile por la ley 20.000", indicó.

Los extranjeros detenidos manifestaron pertenecer a una comunidad indígena y señalaron que la sustancia era de uso curativo y espiritual, no obstante, fueron puestos a disposición de la Fiscalía local de Pudahuel, pasando a control de detención y quedando en prisión preventiva.

PURANOTICIA