Detienen a cuatro personas por secuestros extorsivos: tres de ellos participaron en rapto del exalcalde Montoya

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cuatro sujetos por su participación en al menos dos delitos de secuestro extorsivo, los cuales ocurrieron entre el 8 y 11 de agosto de este año.

El primero de estos casos se registró el pasado 8 de agosto y afectó a una persona de nacionalidad chilena de 33 años, quien fue abordado y secuestrado en la comuna de Cerro Navia, siendo mantenido en cautiverio por más de 70 horas.

El segundo de los casos investigados ocurrió este lunes, cuando una persona chilena, de 23 años, fue secuestrado en La Florida y trasladado a un lugar de cautiverio por cerca de tres horas.

La víctima fue golpeada, y sus captores realizaron distintas transferencias desde su cuenta bancarias. Además, robaron sus pertenencias y su vehículo.

Durante la investigación, se estableció que tres de las cuatro personas detenidas tendrían participación en el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

El exjefe comunal estuvo secuestrado más de 50 horas, entre la noche del jueves 26 y la madrugada del domingo 29 de junio.

