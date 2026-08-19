Detienen a cuatro miembros de la "Jauría de Franklin" tras cometer robos por sorpresa en Santiago

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 4ª Comisaría Santiago Central detuvo a cuatro individuos, quienes serían parte de la denominada "Jauría de Franklin”, por su presunta participación en un robo con sorpresa registrado en el sector de calles Biobío con San Francisco, en la comuna de Santiago.

En el marco de un servicio de vigilancia discreta dispuesto en el sector, personal policial detectó a cuatro sujetos que intentaban sustraer especies desde vehículos que se encontraban detenidos ante la luz roja del semáforo.

De acuerdo con los antecedentes, los individuos se aproximaban a los automóviles y abrían las puertas del copiloto, introduciendo parte de su cuerpo al interior de los vehículos para sustraer celulares y posteriormente huir del lugar.

A partir de diligencias investigativas que vinculaban a los sujetos con la eventual comercialización de especies sustraídas en las inmediaciones del Persa Biobío, los funcionarios policiales se trasladaron hasta calle Placer, donde lograron interceptarlos y efectuar un control de identidad.

En ese contexto, uno de los individuos intentó darse a la fuga y opuso resistencia al procedimiento, por lo que fue detenido. De los cuatro sujetos capturados, uno de ellos habría tenido participación directa en la sustracción de las especies, mientras que los otros tres habrían cumplido funciones de vigilancia, apoyo y cobertura durante la huida.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la respectiva audiencia de control de detención.

(Imagen: La Tercera)

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