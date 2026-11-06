Detienen a cuatro jóvenes armados durante fiscalización en Bajos de Mena en Puente Alto

Un operativo llevado a cabo por personal de la 30ª Comisaría Radiopatrullas, en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, permitió la incautación de un arma y la detención de una banda conformada por cuatro jóvenes.

El procedimiento inició a eso de las 02:00 horas de este viernes en el sector del pasaje Ichuac, ubicado a 500 metros del Cesfam Karol Wojtyla y del Centro de Salud Raúl Silva Henríquez, cuando personal policial de la 30ª Comisaría Radiopatrullas procedieron a fiscalizar un automóvil en cuyo interior viajaban dos hombres y dos mujeres.

Durante la revisión preventiva a uno de los ocupantes, los uniformados hallaron un cartucho de munición calibre 9 milímetros, marca Luger, oculto entre sus pertenencias.

Al inspeccionar el vehículo, el personal policial divisó en el asiento trasero derecho un arma de fuego lista para su uso. Ante la flagrancia del delito, los cuatro involucrados fueron reducidos y trasladados a la 66ª Comisaría de Bajos de Mena.

En detalle, se incautó una pistola marca Bersa calibre 9x19 con su número de serie borrado y su respectivo cargador, además de 9 cartuchos de munición calibre 9mm marca Luger. Los aprehendidos corresponden a dos hombres de 20 años, sin antecedentes previos; una mujer de 18 años con prontuario policial y otra joven de 20 años sin registros delictivos, todos de nacionalidad chilena.

El teniente Bayron González, de la 30ª Comisaría Radiopatrullas, destacó que “en la comuna de Puente Alto, específicamente en el sector Bajos de Mena, proceden a realizar un control vehicular con cuatro ocupantes en su interior, los cuales, al descender, se logra observar en su interior un armamento tipo pistola (…) Por lo anterior, se procede a la detención de ellos, los cuales son trasladados a la 66ª Comisaría Bajos de Mena”.

“Una vez que la unidad policial se logra verificar que efectivamente corresponde a un armamento de fuego, el cual mantendría su número de serie borrado y ocho cartuchos calibre 9 mm en su interior”, resaltó.

El fiscal de turno instruyó que los detenidos pasen a control de detención. En tanto, la Sección de Investigación Policial (SIP) quedó a cargo de verificar los números de chasis y motor del vehículo para descartar encargo por robo.

(Imagen: Carabineros)

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