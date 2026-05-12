Detienen a cuatro extranjeros tras pago de rescate por joven secuestrado en San Miguel

Cuatro ciudadanos extranjeros —dos mujeres y dos hombres— se encuentran en calidad de detenidos luego de que Carabineros ratificara el inicio de las indagatorias por la presunta retención ilegal de un joven de 20 años. El ilícito se habría perpetrado durante la noche de este lunes en la comuna de San Miguel, ubicada en la Región Metropolitana.

La dinámica del suceso comenzó a gestarse alrededor de las 21:00 horas en la calle Brigadier de La Cruz. En dicho lugar, el afectado mantuvo un encuentro con sujetos no identificados que se desplazaban en una camioneta. Acto seguido, la víctima fue obligada a ingresar violentamente al vehículo, una secuencia que no solo fue advertida por múltiples testigos presenciales, sino que también quedó íntegramente captada por las cámaras de seguridad del sector.

Horas más tarde, los captores se contactaron telefónicamente con la madre del joven para exigir el pago de un rescate por un monto de dinero que no fue revelado. Ante esta situación, la mujer se trasladó de madrugada hasta la intersección de las calles Agustinas con General Barroso, en el centro de Santiago. Fue en ese punto exacto donde concretó la entrega de los fondos, consiguiendo así la liberación de su hijo.

Cada uno de estos movimientos fue monitoreado a la distancia por efectivos especializados del OS9 de Carabineros. Una vez que se materializó el pago del rescate, los uniformados se desplegaron hasta un domicilio situado en la comuna de Lo Prado, logrando la aprehensión de los cuatro sospechosos. Todos los antecedentes recabados durante el operativo ya fueron entregados a la Fiscalía ECOH Metropolitana.

Un dato relevante que rodea a este caso es la ubicación de la residencia del joven, la cual es cercana al domicilio perteneciente a Jorge Adolfo Vera Fierro, el empresario ferretero de 84 años que fue secuestrado el pasado 21 de abril. Cabe recordar que este último afectado fue finalmente liberado el último miércoles 29.

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