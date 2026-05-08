Detienen a cuatro delincuentes y recuperan vehículo que transportaba cigarrillos en Lampa

Carabineros detuvo a cuatro sujetos y logró recuperar un vehículo con carga de cigarrillos, luego que un camión de la empresa BAT Chile (Chiletabacos) fuera sustraído en Lampa, cuando la víctima se encontraba realizando labores de distribución.

Una vez ingresada la denuncia respectiva durante el transcurso de este viernes, uniformados dependientes de la 49ª Comisaría de Quilicura lograron divisar el trayecto del móvil involucrado. Este hallazgo dio paso a un seguimiento controlado que se extendió a través de diversas arterias de la comuna.

El operativo policial culminó exitosamente con la aprehensión del grupo y la recuperación de un automóvil marca Peugeot, modelo Partner. Al inspeccionar este medio de transporte, los funcionarios constataron que mantenía en su interior las cajas de cigarrillos robadas previamente.

Respecto a los capturados, la institución detalló que corresponden a cuatro hombres adultos. El grupo está compuesto por un sujeto de 29 años y un joven de 18, ambos con antecedentes policiales; a ellos se suma un tercer individuo, también de 29 años, quien registraba una orden vigente por robo en bienes nacionales de uso público; y un cuarto sujeto de 33 años que cuenta con antecedentes penales.

Finalmente, la totalidad de los antecedentes recabados durante el procedimiento, junto con los detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Dicho organismo será el encargado de dar continuidad a las diligencias investigativas correspondientes.

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