Detienen a cuatro colombianos por homicidio y descuartizamiento de dominicano que pertenecía a la misma banda

La Policía de Investigaciones (PDI) informó la detención de cuatro ciudadanos colombianos, con situación migratoria irregular, por su presunta participación en el homicidio y descuartizamiento de un hombre dominicano de 48 años.

Según explicó el fiscal ECOH, Milibor Bugueño, tanto la víctima como los imputados pertenecían a una misma banda dedicada al tráfico de drogas.

El crimen se habría originado tras una pérdida de droga sufrida por la víctima el 8 de septiembre. “La organización empieza a dudar de él”, señaló el persecutor, cuestionando la veracidad del robo. Ante el temor por posibles represalias, “la víctima teme por su vida, incluso comparte la ubicación con su familia que está fuera del país por si le llegaba a pasar algo”, añadió Bugueño.

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

El prefecto inspector Jorge Abatte, jefe Nacional de Delitos Contra las Personas, detalló que el 30 de septiembre los imputados compraron maletas y citaron a la víctima a un domicilio en Quinta Normal. En ese lugar se habría concretado el homicidio. “Todo ocurre en un lapso de dos horas y media aproximadamente”, comentó el fiscal.

Posteriormente, los restos humanos fueron introducidos en las maletas, que dos de los imputados trasladaron hasta la comuna de Pudahuel. Allí fueron encontradas el 1 de octubre.

ALLANAMIENTOS Y PRISIÓN PREVENTIVA

A raíz de las diligencias, la PDI allanó cinco inmuebles, incluyendo el domicilio donde se habría cometido el crimen. Durante el operativo se incautaron seis kilos de droga y dinero en efectivo.

Los cuatro detenidos fueron formalizados por el delito de homicidio calificado y quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

