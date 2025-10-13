Detienen a conductor ebrio en vehículo que presentaba 18 impactos de bala en Santiago

Carabineros detuvo a un sujeto de nacionalidad dominicana, de 40 años, tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad un vehículo que presentaba múltiples impactos de bala, hoy e la madrugada, en la comuna de Santiago.

De acuerdo a los primeros antecedentes policiales, el individuo fue divisado primero en Sierra Bella con Maule donde participaba en una fiesta. Al salir del lugar en completo estado de ebriedad subió a un vehículo que presentaba al menos 18 impactos de proyectil.

La teniente Carolina Domínguez informó que "Carabineros concurre al lugar, percatándose del tránsito de un automóvil color blanco con impactos balísticos en su carrocería, por lo que intentan fiscalizarlo".

"Huye de la presencia de Carabineros, siendo detenido en Pedro Lagos con Sierra Bella, percatándose Carabineros de que el conductor se encontraba en manifiesto estado de ebriedad", añadió.

"Producto del estado de ebriedad del conductor, no ha sido posible tener una declaración de lo sucedido", agregó la oficial.

Tanto el sujeto como el vehículo, que no mantienen encargo por robo, fueron trasladados a la Cuarta Comisaría de Santiago.

