Detienen a ciudadano haitiano vinculado al robo con homicidio que afectó a una adulta mayor en Quinta Normal

Tras varios días prófugo, finalmente fue detenido el principal sospechoso de un violento robo con homicidio ocurrido en la comuna de Quinta Normal. El procedimiento fue realizado por Carabineros durante la tarde de este lunes en la comuna de Melipilla.

Se trata de Victor Thiany, un ciudadano haitiano de 27 años, sobre quien pesaba una intensa búsqueda por su presunta participación en el crimen de una adulta mayor. Según los antecedentes recabados, el imputado será puesto a disposición de la justicia para enfrentar su respectivo control de detención durante este martes.

Los hechos que originaron esta indagatoria se remontan al pasado 2 de abril, jornada en la que quedó al descubierto el delito que le costó la vida a María Leonor Valdevenito, de 65 años. La víctima fue encontrada muerta al interior de su domicilio por sus propias hijas, quienes al acudir al inmueble notaron evidentes señales de violencia, incluyendo la puerta de acceso forzada.

La información preliminar arrojó que el cuerpo de la mujer exhibía signos de asfixia y golpes al momento de ser hallada. Sumado a ello, se constató la sustracción de diversas pertenencias desde la propiedad, entre las que destacan ropa que ella comercializaba y el furgón que utilizaba para su trabajo, ilícito que incluso quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector.

A raíz de este caso, Carabineros desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero del sospechoso, solicitando la colaboración de la ciudadanía para su captura. Para ello, se difundió un afiche en el que se advertía de manera textual que el individuo “representa un alto peligro para la seguridad pública”.

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