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Detienen a ciudadano boliviano con más de 5 kilos de cocaína en la vía pública de Melipilla

Detienen a ciudadano boliviano con más de 5 kilos de cocaína en la vía pública de Melipilla

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Personal de Carabineros fiscalizó al sujeto en la vía pública y luego allanó su domicilio, incautando la droga y dinero falsificado. Pasará a control de detención este miércoles.

Detienen a ciudadano boliviano con más de 5 kilos de cocaína en la vía pública de Melipilla
Miércoles 26 de agosto de 2026 08:21
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Carabineros de Melipilla detuvo a un ciudadano boliviano tras ser sorprendido transportando cocaína en la vía pública.

El procedimiento se realizó en calle Pardo con Ignacio Carrera, donde los efectivos policiales fiscalizaron al sospechoso mientras llevaba una caja.

En su interior se encontró una bolsa con una sustancia de color blanco, de similares características al clorhidrato de cocaína.

Posteriormente, el individuo autorizó voluntariamente el ingreso a su domicilio, donde se hallaron cuatro bolsas y un paquete tipo ladrillo con más droga.

Al ser sometidas a una prueba de campo, las sustancias arrojaron un resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5 kilos 155 gramos. Además, desde el interior del inmueble se incautó dinero falsificado.

El detenido fue identificado como A.L.A., 49 años, sin antecedentes, quien pasará a primer de control de detención durante la jornada de este miércoles.

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