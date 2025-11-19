Click acá para ir directamente al contenido
Detienen a ciudadana haitiana por homicidio frustrado y lesiones graves contra lactante de 10 meses en Pedro Aguirre Cerda

Según los antecedentes entregados por el subcomisario Diego Novoa de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, la aprehendida, en condición situación migratoria irregular, se encontraba al cuidado del menor de edad.

Miércoles 19 de noviembre de 2025 16:34
Una mujer de nacionalidad haitiana, en situación migratoria irregular, fue detenida por su presunta responsabilidad en el homicidio frustrado y lesiones graves de un lactante de 10 meses que estaba a su cuidado,

El subcomisario Diego Novoa, de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), informó que el ataque se registró el sábado 15 de noviembre en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, región Metropolitana, mientras la madre de la víctima realizaba labores como temporera ella estaba a cargo de su cuidado.

La aprehensión se produjo “a través del trabajo científico-técnico, entrevistas y la recopilación de antecedentes médicos se estableció que la imputada estaba a cargo del menor”.

“El bebé ingresó al hospital Exequiel González Cortés el día sábado 15 de noviembre, donde se confirmó que presentaba graves lesiones en debido a terceras personas, encontrándose en riesgo vital”, complementó.

Cabe señalar que la imputada quedó a disposición del juzgado de garantía, donde pasará a control de detención.

(Imagen referencial)

