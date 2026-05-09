Detienen a ciudadana argentina en aeropuerto de Santiago por portar munición

Una ciudadana argentina fue detenida en el aeropuerto de Santiago luego de que funcionarios detectaran munición no autorizada al interior de su equipaje mientras se disponía a abordar un vuelo con destino a Argentina.

El procedimiento se inició tras una alerta emitida por personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quienes identificaron un cartucho balístico calibre 1.32L durante la revisión del equipaje en el Terminal Internacional.

Con esos antecedentes, detectives del Departamento de Inspección Secundaria de la Policía de Investigaciones acudieron hasta la zona de Rayos X para verificar la situación.

El subcomisario Miguel Gallardo explicó que “con esta información personal de nuestro departamento concurrió al sector de Rayos X del Terminal Internacional, donde al verificar la información se constató que efectivamente la pasajera portaba un cartucho balístico sin autorización. Es por esto que se procedió a su detención por el delito de posesión, tenencia o porte de municiones”.

Tras la revisión de antecedentes, la PDI confirmó además que la mujer mantenía situación migratoria regular en Chile.

De acuerdo con lo señalado por la institución policial, la pasajera aseguró que encontró el cartucho en la calle y que decidió guardarlo con la intención de que su hijo lo utilizara para confeccionar un collar.

El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, indicó que la detenida pasó a control de detención y posteriormente fue formalizada por el delito de porte ilegal de munición.

Asimismo, detalló que “quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y se fijó una fecha para la exploración de una salida alternativa en un plazo de investigación de 60 días”.

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