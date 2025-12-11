Detienen a cinco personas e incautan $500 millones en cigarrillos de contrabando en Estación Central

Personal de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Cerrillos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en Estación Central, deteniendo a cinco personas por contrabando de más de 300 cajas de cigarrillos, avaluados en cerca de $500 millones.

El prefecto Cristian Ramírez, jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente, detalló que el operativo se concretó tras una denuncia de una reconocida compañía de tabacos y de personal de seguridad de la Municipalidad de Estación Central.

El detective destacó la labor colaborativa con la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, para conseguir una orden de entrada y registro en un domicilio que funcionaba como punto de acopio para la venta de cigarrillos de contrabando.

En el operativo se detuvo a personas de nacionalidad chilena y a dos extranjeros, tres de los cuales tenían antecedentes por infracción a la Ley 20.000 y por lesiones.

Se incautó, además, dinero en efectivo y de 361 cajas de cigarrillos de contrabando que contenían 50 cartones cada una. En total, se decomisaron 3.613.080 unidades, avaluadas en $506.800.000.

El prefecto Ramírez indicó que, debido a la proximidad de las festividades de fin de año, aumenta el ingreso de comercio ilícito, no solo de cigarrillos.

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, comentó que los cigarrillos suelen venderse en el comercio ambulante y en ferias libres, lo que genera problemas para el municipio y Carabineros en el control del orden en estos sectores.

Además, señaló que, en el marco del Plan Navidad Segura, distintas instituciones del Estado realizan copamientos para evitar la instalación de comercio ambulante y garantizar la seguridad de los transeúntes.

“A partir de este tremendo operativo se está abordando el tema de fondo, el poder desbaratar estas bandas, dar un golpe fuerte realmente a sus arcas, así que para nosotros es una muy buena noticia desde Estación Central”, declaró.

Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región Metropolitana, recalcó que todos los órganos estatales están desplegados para “abordar las incivilidades y delitos que se incrementan en contexto de Navidad y Año Nuevo”.

Durán agregó que los cigarrillos incautados no cuentan con resolución sanitaria ni autorización, y se desconocen sus componentes.

“Un llamado a la responsabilidad de las personas para no adquirir estos cigarrillos de contrabando”, dijo la autoridad metropolitana, destacando el trabajo colaborativo interinstitucional entre comunidades, municipio, fiscalía, PDI y el Servicio Nacional de Aduanas.

