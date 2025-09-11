Detienen a cinco integrantes de organización criminal e incautan 800 kilos de drogas y un fusil del Ejército boliviano

La Policía de Investigaciones (PDI) dio a conocer los resultados de la “Operación Laguna Verde”, investigación de largo aliento ligada a los delitos de asociación criminal y tráfico de drogas.

El operativo dejó un saldo de cinco personas detenidas y la incautación de droga avaluada en $9 mil millones y un fusil del Ejército boliviano.

Se trata de una organización integrada por ciudadanos chilenos con un importante poder de fuego que ingresaba cocaína, pasta base, marihuana y ketamina en vehículos desde Bolivia y luego la trasladaba a la región Metropolitana.

La droga era entregada a otro ciudadano chileno, quien mantenía acopios en La Granja y La Florida, para luego distribuirla en comunas del sector sur.

Durante el operativo se detuvo a cinco personas y se incautaron casi 800 kilos de drogas y 112 cajas de fuegos artificiales, con un avalúo total superior a los 8.865 millones de pesos.

Además se incautaron dos vehículos, 11 armas de fuego, incluyendo un fusil con el cuño del Ejército de Bolivia, cargadores, y numerosa munición de diversos calibres.

Las autoridades investigan cómo ingresó el fusil a territorio chileno. El subprefecto Eduardo Gatica, jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, dijo que "tendría que haber sido internado también al minuto de ingresar la droga".

PURANOTICIA