Detienen a banda responsable de violentos robos en condominio de Peñalolén

Detectives de la Policía de Investigaciones detuvieron a una banda delictual involucrada en dos robos con intimidación cometidos al interior de un condominio en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana.

La investigación se inició el 16 de febrero, luego de que los funcionarios policiales concurrieran al lugar tras la denuncia de las víctimas, quienes relataron que los sujetos ingresaron escalando a una vivienda.

Una vez en el interior, los antisociales intimidaron a los moradores, los amarraron de pies y manos, y procedieron a sustraer joyas, dinero en efectivo, especies electrónicas y un automóvil, el cual fue utilizado para huir del lugar.

Posteriormente, los individuos se dirigieron a un segundo inmueble del mismo condominio, donde repitieron el mismo modus operandi, incrementando la gravedad de los hechos investigados.

El inspector Nicolás Boza, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur Oriente, explicó que se logró establecer que los sujetos se movilizaban en un segundo vehículo, recorriendo distintas arterias de la comuna para evadir el rastreo policial.

Durante la huida, los delincuentes se deshicieron de un bolso que contenía especies electrónicas, acción que tenía como objetivo dificultar su geolocalización y entorpecer la investigación.

Gracias al análisis de la ruta de escape y a patrullajes preventivos, la PDI logró detener a tres individuos, quienes al momento de su captura portaban joyas que fueron reconocidas por las víctimas como de su propiedad.

Posteriormente, se realizaron allanamientos en domicilios de los imputados y en una joyería ubicada en Santiago, donde se encontraron más especies vinculadas a los robos, las cuales fueron exhibidas y reconocidas por los afectados, quedando los detenidos a disposición del Ministerio Público.

PURANOTICIA