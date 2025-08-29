Detienen a banda que trasladaba cigarrillos de contrabando a la región Metropolitana: Usaban teléfonos satelitales para coordinarse

En un amplio operativo desarrollado por personal especializado del OS7 en coordinación con la Fiscalía Regional de Tarapacá, Carabineros logró la detención de ocho personas vinculadas a una organización criminal dedicada al traslado de grandes cantidades de cigarrillos de contrabando, cuyo destino final era la región Metropolitana.

De acuerdo con la investigación, los integrantes de esta estructura delictual movilizaban un tractocamión que contenía un container, el cual era escoltado por cuatro automóviles menores que cumplían funciones de seguridad y “punta de lanza”.

Gracias a las diligencias, se concretó la detención de siete sujetos en la capital, mientras que en paralelo se realizaron allanamientos en 13 inmuebles ubicados en Alto Hospicio, Calama y Santiago Centro, donde fue aprehendida una mujer vinculada al ilícito.

La operación permitió incautar 1.114 cajas y 756 cartones de cigarrillos, mercancía avaluada en más 1,2 millones de dólares, además de 3 teléfonos satelitales, 17 equipos celulares, un tractocamión con rampla, seis automóviles sin encargo, $83 millones en efectivo, US$71.770 y cuatro antenas satelitales “Starlink”, utilizadas por los delincuentes para comunicarse y asegurar sus desplazamientos.

Por instrucción del Ministerio Público, el camión y la mercancía incautada fueron entregados a personal de Aduanas en la comuna de Valparaíso, donde tras la aplicación de tecnología no invasiva se descartó la presencia de drogas u otras sustancias ilícitas ocultas.

El general Juan Francisco González, jefe de la Zona Tarapacá, destacó que "se trata de uno de los procedimientos más relevantes en materia de contrabando registrado en el norte del país y agregó que este resultado es fruto de un trabajo investigativo especializado, que permitió establecer el modo de operar de esta organización criminal, acreditando la participación de sus integrantes, quienes ya se encuentran a disposición del tribunal de garantía”.

El general aseguró que “el despliegue operativo de Carabineros ha permitido golpear fuertemente a estas estructuras que buscan afectar la seguridad y la economía del país".

