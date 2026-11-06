Detienen a banda que asaltaba peatones en modo "jauría" en dos sectores de Santiago

Diez personas, entre ellas menores de edad, fueron detenidas por robar con violencia en el Parque Forestal y Plaza Baquedano.
Carabineros detuvo a una banda que asaltaba peatones en modo "jauría" en el sector del Parque Forestal y Plaza Baquedano, en la comuna de Santiago.
Los imputados corresponden a 7 hombres y 3 mujeres, siendo el mayor de 21 años y el menor de tan sólo 15.
Estos sujetos en su mayoría mantienen antecedentes policiales por robo con violencia, amenazas, receptación y hurto, entre otros.
Además, se recuperaron algunas especies sustraídas como bolsos y artículos personales de las víctimas.
Todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, mientras que los 10 serán formalizados en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
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